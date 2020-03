Sin quién no estaría aquí... Darío Madrona, creador de 'Élite'

Conocí a Carlos Montero hace mucho, mucho tiempo. Un amigo común me llevó a su casa, la que compartía con Mateo Gil y Alejandro Amenábar. Estaba muy impresionado, así que hablé muy poco para que no se me notara; se me notó mucho más, claro.

Luego nos encontramos un par de veces de casualidad, y yo dije más cosas y no todas debieron ser tonterías. Y así nos hicimos amigos.

Poco después, él empezó a trabajar como guionista en la tele, y esa fue la primera vez que me cambió la vida. No porque me diera mi primera oportunidad en el medio –que lo hizo; y la segunda, y la tercera también– sino porque de repente tenía delante a alguien que escribía para ganarse el pan, algo que a mí, viniendo de Murcia y no conociendo a nadie en Madrid, me parecía inalcanzable. No voy a decir que era un sueño tan poco realista como el de Penélope Cruz triunfando en Hollywood desde Alcobendas, pero casi, que al menos ella había hecho un vídeo con Mecano y yo había quedado segundo en un premio de redacción en 4º de EGB.

Carlos era guionista, guionista de verdad, y aunque tenía mucha más labia y era más desenvuelto que yo, me hizo creer que si él había podido, a lo mejor yo también. O que al menos, no tenía ninguna excusa para no intentarlo.

Gracias a él fue que escribí mi primer guion de largometraje, que era previsiblemente muy malo. Dicen que las primeras mil páginas que escribe uno siempre son mierda, y yo solo puedo asegurar que esas cien páginas eran bastante nauseabundas, pero Carlos las leyó, me dio su opinión, y lo que es más importante, no me desanimó, no me dijo que mejor me dedicara a la alfarería o al menos, abandonara las armas y me alejara de los teclados. Supongo que lo hizo porque debió ver algo de talento enterrado bajo capas y capas de torpeza; pero también porque él es así, siempre tratando de estimular a la gente para que den lo mejor de sí mismos.