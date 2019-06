"Sin trabajar, sin estudiar, cómo mola ser Borbón”: Joaquín Reyes se mete en el pellejo de Juan Carlos I

El monarca recuerda el 23-F, una fecha complicada en la que a su juicio lo bordó: “Lo improvisé todo”, asegura.

En cuanto al episodio del elefante de Botswana, Juan Carlos I afirma que “los mataba de la risa”.

No han faltado referencias a sus “amigas entrañables” y a su relación con la reina Sofía: “Pero yo me preocupo mucho por la reina emérita y siempre estoy pendiente de lo que le pasa. Y por eso me compro el Hola... dicen de mi vida loca, pero ahí la tienes con la Cruz Roja. ¡Qué vicio tiene con lo benéfico y con los Pandas! Que cuando estuvimos en China le dije ‘quieres que te mate a uno y nos los llevamos a la Zarzuela’. Para que luego digan que no tengo detalles. No sabéis cómo se puso. Los griegos tienen un carácter muy difícil”, bromea.

Concluye Reyes: “La vida emérita es la mejor, sin trabajar, sin estudiar, cómo mola ser Borbón”.