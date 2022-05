Sin vender nada.

“Y no, ni me recreo con la muerte, ni disfruto si me empapo en sangre, ni me excito con la tortura, como alguna vez me han gritado los anti-taurinos cuando me acerco a la puerta con mi entrada en la mano”

Y no, ni me recreo con la muerte, ni disfruto si me empapo en sangre, ni me excito con la tortura, como alguna vez me han gritado los anti-taurinos cuando me acerco a la puerta con mi entrada en la mano. La fiesta de los toros, cuyas legítimas razones no voy a enarbolar aquí porque bien sé que el lector de este medio es persona harto informada y con asentado criterio, no es un acto de barbarie, sino un ritual de enfrentamiento con la única verdad que nuestra vida conoce.