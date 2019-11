Los sindicatos piden al nuevo Gobierno que elimine el "despido por enfermedad"

Hay otro “efecto soterrado” en personas que van a trabajar cuando no están en condiciones de hacerlo, ha añadido.

CCOO y UGT han exigido la “inmediata” eliminación de la norma que permite “despedir por enfermedad”, una posibilidad que recogió la reforma laboral de 2012 y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, al que han criticado por “mirar hacia otro lado y no a la salud de los trabajadores”.

A esto se suma la necesidad de actualizar el registro de enfermedades profesionales, ya que hay personas “que están de baja por una enfermedad personal, aunque en realidad se trata de una dolencia adquirida o agravada en el puesto de trabajo”, según la fuente.

Sordo ha pedido a la CEOE que “deje de hacer el discurso sobre el absentismo que está haciendo” y le ha preguntado si “está dispuesta de verdad a acudir a un espacio de diálogo social que corrija en profundidad el marco laboral”.

“Absentismo no es baja justificada”

Antoñanzas ha dejado claro que “absentismo no es una baja justificada, sino no asistir al puesto de trabajo y no tener justificación por ello”.

Ha criticado al Tribunal Constitucional por avalar la posibilidad de “despedir a un trabajador estando enfermo, poniendo por delante de su salud la libertad de empresa y la productividad de una compañía”.