¿Tienes el síndrome del impostor en el trabajo? Prueba este truco viral

El término “síndrome del impostor” fue acuñado por las psicólogas Pauline R. Clance y Suzanne A. Imes en 1978 para describir una “experiencia interior de falsedad intelectual en personas que creen que no son inteligentes, capaces o creativas a pesar de sus grandes logros”. Explicado de forma más simple, es esa voz en tu cabeza que te menosprecia y no deja de recordarte que no eres suficiente y que no mereces lo que tienes.

Una carpeta de logros no curará tu síndrome del impostor, pero es una herramienta muy útil para hacerle frente, corrobora Angela Karachristos, asesora laboral para mujeres.

“Cuando sufrimos el síndrome del impostor, a este le gusta recordarnos por qué no somos capaces, no estamos cualificados o no somos aptos para la tarea que tenemos entre manos”, expone. “Recurrir a una carpeta de logros puede ayudarte a salir de esa conversación interna negativa y mostrarte la verdad: que no solo eres capaz de hacer tu trabajo, sino que destacas”.