Qué es el síndrome del impostor, que sufren famosos como Amaia Romero o Jaime Lorente

Lorente aseguró que siempre ha sido muy insegura, pero que la fama se lo incrementó. “El miedo a no sentirse querido, no dar la talla y fallar antes lo podía mantener en secreto porque no estaba expuesto”, señaló.

A eso se sumó Romero, quien recalcó que esas inseguridades con la fama “se magnifican mucho más”. “Cuando iba al estudio, me sentía pequeña y tenía miedo de decepcionar y a que se dieran cuenta de que no valía”, señaló la cantante sobre ir a grabar con artistas a los que ella admiraba.

¿En qué consiste?

Se trata de un problema relacionado con la baja autoestima, que se presenta cuando una persona cree que no merece los logros que consigue o que no es suficiente para desempeñar una labor. “Es una situación en la que la persona siente que los logros que obtiene no son merecidos, como si no fueran realmente suyos o no los hubiera logrado por él mismo. En otras palabras, es como si esos logros solo fueran un fraude”, señala la psicóloga Diana Ohana en un artículo de Quora publicado en El HuffPost.