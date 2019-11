Sí/No/Abstención: esto es lo que dicen los que tienen en su mano apoyar el Gobierno de coalición

Hay preacuerdo de Gobierno. Pero aún no pueden cantar victoria. El texto para un Gobierno de coalición firmado este unes entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tiene aún que pasar el examen del Congreso y conseguir una mayoría de la Cámara Baja que dé luz verde a la investidura del líder socialista.

A falta de cerrar los detalles de ese pacto y el reparto de ministerios y responsabilidades en el nuevo Ejecutivo, la investidura cuenta ya a priori con 159 votos a favor, lejos todavía de la mayoría absoluta que se requiere en primera votación.

LOS VOTOS A FAVOR

Son los 120 votos del PSOE, los 35 de Unidas Podemos y sus confluencias, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, socio del PSOE, y los tres de Más País y Compromís que, aunque no ha sellado el preacuerdo, se ha comprometido en todo momento a apoyar un Gobierno progresista.

Con esos 159 apoyos, Pedro Sánchez ya podría ser investido en segunda vuelta, en la que son necesarios más votos a favor que en contra, siempre que se abstuvieran en la votación ERC, Cs, PNV, CC, EH-Bildu, BNG y Teruel Existe.

LOS QUE ESTÁN EN EL AIRE

ERC

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que su formación parte del ‘no’ a la investidura del presidenciable Pedro Sánchez, pero ha añadido que, si el candidato de PSOE quiere que los republicanos reconsideren su posicionamiento, tiene que volver a apostar por el diálogo y reconocer que el problema en Cataluña no es interno y de convivencia, sino político y con el resto de España. “Tiene que sentarse y hablar. Entender que aquí hay un conflicto político que requiere de una solución democrática y política. Si quieren algo de nosotros se tienen que sentar y hablar, y, si no, no hay nada que hacer”, ha expresado en declaraciones a los periodistas este martes en los pasillos del Parlament, en las que ha concretado que también piden este gesto Unidas Podemos.