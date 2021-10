Un paseo por el Tánger del esplendor de 'Sira', de María Dueñas

“Vengo mucho a las dos y he estado viniendo toda la vida, vengo a menudo y me fascina ir rescatando partes del legado que se han ido perdiendo y me parece un territorio ideal para ubicar una novela”, señala la escritora. Para ella, la ciudad “no para de crecer”, lo que supone que es bueno.

Fue precisamente en ese lugar donde recibió un libro con todos los obituarios de los allí presentes, que leyó cuidadosamente en el avión de vuelta a España y le encendió la bombilla. “El conocer de dónde venían, quiénes habían sido y qué fue de sus vidas aquí me despertó la curiosidad de saber más de ellos”, relata. “Me apetecía recuperar Tánger como escenario de novela porque había mil cosas que contar, todas estas gentes que están aquí tienen dentro una gran historia”, recuerda. “Empecé a pensar que quién me censuraba, quién me imponía no volver a Tánger y recuperar todo ese mundo tan fascinante. Decidí que nadie me lo prohibía excepto yo misma, así que me retiré el veto y decidí volver a Tánger de la mano de Sira, si hubiese sido con otro personaje sería traicionarla”, explica.