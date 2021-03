Siro López, a Josep Pedrerol: "¿Qué cojones me estás contando, chaval?"

″Él me dijo que iba a hacer reportajes en Mediaset. Y hablamos de eso y le dije, ‘no me fastidies, Siro, busquemos soluciones para que te quedes’. Y me dijo: ‘no, no, no, no, no quiero que me convenzáis, tengo claro que me quiero ir’. Él se sintió engañado o no, son cosas que...”.

También muestra su enfado con Pedrerol por insinuar que él no se avino a hacer un “esfuerzo” como el resto del equipo. ”¿Qué me estás diciendo, que yo no fui solidario? ¿Que soy un pesetero? ¿Eso es lo que quieres insinuar?”, pregunta.

“Pues, el equipo por encima de las individualidades”, resumió Pedrerol. “Y en aquel momento no sé si Siro se sintió engañado, traicionado o tal. Es posible y me parecería hasta normal. Me pude equivocar en muchas cosas y no guardo rencor ni a Siro ni a nadie que se haya ido, porque Siro y todos los demás han hecho grande El Chiringuito, forman parte de su historia y no la puedo ocultar”.

“Primero, yo no me fui por un problema de dinero, me fui por un problema de dignidad, porque este señor, en Navidad, un 23 de diciembre, sin yo pedirle nada, me dice que voy a ganar una cantidad. El 15 o 16 de enero se desdice y dice que voy a cobrar otra. Y cuando llega el 30 de enero, que he trabajado todo ese mes, me dice que tenemos que volver a hablar porque no me puede pagar lo que me había prometido. Supongo que pensando que yo no tengo donde caerme muerto y que me voy a tener que joder con lo que él me diera”, explica.

López asegura que entonces le dijo que no tenían “nada de qué hablar” porque ya tenía una oferta “desde hacía cuatro meses” de Mediaset. “No me he ido precisamente por solidaridad porque las estábamos pasando putas y decidí continuar y eso sí fue solidaridad. Entonces, ¿qué cojones me estás contando, chaval?”.

En la charla con Ibai, Pedrerol dijo no creer en “el compañerismo” dentro del periodismo y afirmó que es una profesión donde muchos aprovechan para “pisarte” si ven que te caes.

“Eso lo harás tú”, responde López. “Nuestra profesión es como todas, hay de todo, hay gente buena, gente mala, gente regular, gente que te ayuda cuando lo estás pasando mal, gente que no te puede ayudar y hay algunos, que a lo mejor es su caso, que miran para otro lado y que lo único que ven son enemigos”.

“No es una mierda esta profesión, a lo mejor la conviertes tú en una puta mierda, pero no la profesión y no el resto de la gente”, ha agregado.