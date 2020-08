¿Sirven de algo las recomendaciones de quedarse en casa?

No es el primer dirigente que opta por las recomendaciones, aunque cabe preguntarse si estas peticiones a la población realmente surten efecto.

Ahora, Zapatero ha pedido a la población “evitar viajes innecesarios”, “intentar quedarse en casa” y “evitar reuniones innecesarias”, que no deberían superar las “diez personas”. “La situación actual en Madrid no amerita tomar medidas de confinamiento por zonas”, ha aclarado el viceconsejero, que, en cambio, ha reconocido estar “preocupado”.

Los distritos madrileños más afectados son Carabanchel, Usera y Vallecas, seguidos por los municipios de Fuenlabrada y Parla, todos al sur de la región. Esta recomendación llega semanas después de que se registre un aumento importante de los contagios y de que se constate la falta de rastreadores en la comunidad . También coincide con la puesta en marcha de un cribado masivo en estas zonas para detectar a personas asintomáticas, una medida poco práctica, teniendo en cuenta que la tasa de positividad de todas las pruebas realizadas no alcanza el 3%.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid recomienda no salir de casa a la gente que viva en las zonas con más incidencia de coronavirus en la región. Así lo ha comunicado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, este viernes.

“Es muy importante que los servicios de vigilancia epidemiológica funcionen muy bien para establecer cómo se está contagiando la gente y ver si pueden actuar sobre los mecanismos de contagio sin que esto afecte a todo el mundo”, señalaba Villalbí, y citaba el caso de Ordizia (Guipúzcoa), donde se produjo uno de los primeros rebrotes detectados en España tras la desescalada. “Vieron que la gente se estaba contagiando cuando salía a tomar pintxos y copas por la noche, así que actuaron sobre los bares: nada de barras, terrazas al 50%, y parece que les fue bien”.

No obstante, en julio los brotes todavía se iban contabilizando uno a uno. Ahora superan los mil en toda España, como anunció este jueves Fernando Simón, al tiempo que aclaró que esa cifra ha dejado de servir como referencia a los epidemiólogos.

En cualquier caso, Villalbí hace hincapié en las condiciones laborales y de vida que tiene la población a la que se recomienda quedarse en casa. Si se tratan de barrios obreros (como es el caso de las zonas más afectadas de Madrid), “donde en ocasiones conviven familias grandes en pisos pequeños, hay que buscar soluciones alternativas para las personas contagiadas que no pueden cumplir bien el aislamiento”, sostiene. “La gente que vive al día no puede permitirse estar un día sin salir, y si se encuentran mal, a lo mejor se toman una aspirina y se van a trabajar”, alertaba. “Esto es un problema. Son situaciones que, aunque no se produzcan de manera general, sí se dan en algunos contextos”.