Sit and talk

Muchas veces he oído decir que los españoles son muy dados a quejarse en la intimidad, pero no aprovechan la oportunidad de expresar su malestar en un estamento relevante u oficial. Nunca me ha convencido que este rasgo sea especialmente español, sino más bien universal, pero en el caso de la crisis política actual he de decir que se está cumpliendo a rajatabla.

Cada día entiendo mejor lo realmente heroico de la Transición: españoles no afines ideológicamente se sentaron a hablar. Y resolver. No existe el uno sin el otro. Cierto es que ninguno temía perder seguidores en Twitter.