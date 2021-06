Sobre el cine y el arte de contar (bien) historias

Para hacer cine es necesario, si no obligatorio, haber visto una cantidad importante de películas. Y para escribir bien, sea la vertiente que sea, hay que leer. Leer mucho y, cómo no, textos de calidad.

Salvo en casos muy excepcionales, el talento y el arte no surgen de la ciencia infusa, sino que provienen del profundo conocimiento de técnicas, estructuras, estilos y pautas; luego la creatividad podrá bordear las reglas, estrujar sus contornos o hacer y deshacer a su peregrino antojo según crea conveniente. De ahí que no haya un buen libro que se asemeje a otro, ni tampoco hay —o no debería haber— una buena película que se parezca a otra. La originalidad es un plus y, sobre todo, una garantía de respeto hacia sus destinatarios.