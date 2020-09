Sobre los días aciagos

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Agente antidisturbios colombianos, durante los disturbios por las protestas contra la violencia policial.

Sigo desde Colombia el desarrollo de la pandemia. Leo cifras de fallecidos en Estados Unidos y España; me informo sobre la aparición de nuevos casos. En algunos sitios han comenzado su transición hacia la vida antes del covid-19, si puede existir algo como eso. Hablo por teléfono con amigos y familiares que me ponen al corriente sobre lo que ocurre en los lugares que habitan: muchas personas están aprovechando el verano para ir de viaje; hay desconfianza con el otro; protocolos de bioseguridad; otros están cansados del virus y ya no les importa. El confinamiento es otra especie de muerte. La voluntad restringida al cuerpo ahora está confinada a cuatro paredes. La vida debe continuar, reclaman. Protestas en Alemania. Teorías de la conspiración. El planeta es un órgano herido que supura sangre.

Colombia tiene 702.088 casos de covid-19. Se ha superado el pico —eso asegura las fuentes del Gobierno— y se ha sobrepasado a otros países en número de contagios. Este panorama se da en medio de emergencias sociales e institucionales: pobreza extrema, trapos rojos sobre las ventanas que denotan el hambre, desempleo e investigaciones al Gobierno actual por compra de votos y al líder político de su partido, Álvaro Uribe Vélez, por manipulación de testigos, vinculaciones con narcotráfico y paramilitarismo.

El aire de esperanza conseguido tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016 se ha esfumado cuatro años después debido a un Estado que no lleva como bandera la reconciliación. Esto se ha visto empeorado con la pandemia. Miles de personas se encuentran en la disyuntiva de morir de hambre o enfrentarse al virus. A lo que se suma las masacres recientes: 53 en lo que va del año 2020, de acuerdo con Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz). Discursos incendiarios del líder de la derecha, que ponen en peligro la vida de la oposición y un Estado que se afirma en sus consignas a través de la brutalidad policial. El asesinato del abogado Javier Ordóñez, a manos de la policía, se suma a una lista de crímenes estatales que rebosan el vaso con su sangre. Nueve fracturas de cráneo acabaron con su vida. Tras lo cual vino lo inevitable: tomarse las calles.