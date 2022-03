Sobre subversión, vidas ilegítimas y género

Como señala Gracia Trujillo (2009) la crítica a la noción de una identidad fija tiene que ver no solo con que estamos ante una ficción previa a la movilización, sino con que esta crea exclusiones. Y, añadiría, que es precisamente el género el que aporta fluidez a la identidad —y no solo a lo que tiene que ver con lo relativo a la sexualidad o al género en sí mismo—. Una identidad más fluida —o menos compartimentada, si se quiere— que toma un papel imprescindible para entender que somos seres sociales, que ahonde más en nuestras contradicciones y complejidades, es una herramienta a la que no se debería renunciar tan a la ligera.

Entiendo —y comparto— buena parte de las críticas a las políticas de la identidad y a cómo nos han ido alejando en vez de acercarnos más; pero lo que no puedo compartir es la exclusión sistemática de las vidas e identidades que se alejan de la norma cisheterosexual. Cuando se ataca a la teoría de género y a las teorías de la identidad no se suele revisar el contexto y la situación de quien las pronuncia, ni se revisa tampoco desde dónde se pronuncian. A estas alturas del partido, seguir defendiendo que ser mujer es un destino no solamente es que sea una defensa errática, es que es malintencionada. Al igual que seguir defendiendo que los cuidados pertenecen naturalmente a las mujeres o que el hombre está naturalmente más capacitado que la mujer para proveer. Y al igual que tantas cosas: los cuerpos no son destino, ni las características de los cuerpos nos definen exhaustivamente. Ni los roles asociados a los cuerpos son designios inamovibles ni mucho menos universales.