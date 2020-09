Sobreviviendo en el aciago 2020: mucho por hacer

En el reinicio de su calendario de trabajo, la Comisión LIBE del PE ha debatido con la comisaria Johansson (Home & Security) y el comisario Reynders (Justice) sobre cómo reforzar el papel de la Comisión Europea, guardiana de los tratados, en la supervisión de las medidas de emergencia adoptadas por los EEMM para combatir la pandemia, con especial detenimiento en algunas piezas clave: a)- Mejor garantía de cumplimiento del reglamento de Schengen Borders Code, que es una ley europea directamente vinculante; b)- Control de adecuación de las medidas de emergencia a los principios de necesidad y proporcionalidad (arts.51 a 54 de la CDFUE: limitación de propósito y de duración temporal, comunicación horizontal (entre los EEMM) y coordinación de las medidas por la Comisión VDL, con estrictos supuestos objetivos y temporales para su prolongación (cada 10 días); c)- Restauración de la confianza mutua y del papel mediador y coordinador de la Comisión VDL en el cumplimiento de los requisitos, supuestos objetivos y límites temporales establecidos en el Código de Fronteras Schengen con carácter vinculante para todos los EEMM.

El Parlamento Europeo (PE) retoma su actividad tras el paréntesis de agosto, único mes del año (únicas cuatro semanas) en que no se reúne sea en pleno o en comisiones. Reemprende su trabajo con el paso apremiado por la enormidad de los problemas que ha agolpado este verano, escaso, del aciago 2020 contra el que se han estrellado tantas expectativas deshechas o desplazadas por la persistencia del covid y la prolongación y empeoramiento de su estrago. Bajo el impulso del PE y de sus resoluciones (plenos de abril y mayo), la Comisión Europea y su presidenta, Von der Leyen (VDL), trabaron con el decisivo Consejo Europeo de julio las bases para la recuperación y la transformación de los sectores productivos más dañados por la pandemia y las medidas de emergencia sanitaria encadenadas en los Estados Miembros (EEMM).

En el paisaje problemático que ahora viene describiendo la nueva cadencia de medidas unilaterales de emergencia, debe recordarse que ya con anterioridad la Comisión VDL propuso, ante la “primera ola” (marzo/mayo 2020) restablecer la libre circulación de personas en el Espacio Schengen en un arco temporal que arrancaba el 15 de junio 2020 y se prolongó hasta la reapertura de las fronteras exteriores de la UE prevista el 1 de julio. Y que el 19 de junio el pleno del PE debatió y aprobó por amplia mayoría la resolución de la Comisión LIBE (ponente López Aguilar) de Recomendaciones para la Restauración de Schengen en el plazo más breve posible y con todas las garantías.

Pero también tras la curva del verano toca a la Comisión LIBE abordar -¡una vez más!- la situación de los flujos migratorios y las demandas de asilo en el Mediterráneo, de nuevo recrudecida también en las costas canarias con un espantoso balance de trágicas muertes en la mar. Como presidente de la Comisión LIBE del PE, he examinado en detalle -con la Comisaria Johansson y con la DG Home de la Comisión Europea, con ACNUR, con LA OIM, con el Servicio Exterior que dirige el High Rep Borrell, y con las ONGs (Sea Eye)- el estremecedor impacto de la crisis del covid sobre la evolución de los tráficos ilícitos y redes de explotación de personas, sobre su su business model y sobre las relaciones de la UE y sus EEMM (España, Malta, Italia, Grecia) con los países terceros de su frontera exterior (Marruecos, Libia, Túnez, Turquía...).

Además de todo esto, el próximo pleno del PE (semana del 14 de septiembre) votará el contundente informe (ponente López Aguilar) sobre Rule of Law in Poland. Contiene un examen extenso de rasgos más inaceptables de la deriva iliberal en los EEMM de la UE situados bajo el foco del art.7 TUE (sanciones por violación de los valores europeos): a)- reducción de la “democracia” a una aplicación mecánica de la “regla de la mayoría (pese a su flagrante desprecio de las minorías, de la función de oposición y de los derechos fundamentales y libertades de titularidad individual); b)- ataque deliberado, sistemático y sostenido en el tiempo a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial; c)- desacato reiterado de las sentencias del TJUE, máximo intérprete del Derecho Europeo y supremo garante de su primacía, interpretación uniforme y eficacia directa (“efecto útil” del principio de “respeto por el Derecho Europeo”); d)- Hostigamiento y discriminación de enteras categorías de personas (las ominosamente llamadas “LGTBI FreeZones”) en frontal contravención de los mandatos de la CDFUE).