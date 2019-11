No era una relación fuera de lo considerado “normal” en esos tiempos (hace 30 años): “Nos empezamos a ver y me pagaba todo. A mí eso me pareció detallista y muy bonito porque era una época diferente”. Teo recuerda que se sentía querida cuando él empezó el servicio militar dos meses después de conocerle: “Se desplazaba siempre que tenía tiempo a verme, nos mandábamos dos cartas a la semana...”.

Aunque a sus 52 años Teo se pregunte cómo pudo estar durante 25 viviendo aquello, recuerda que no todo fue maltrato físico. Y que pasó mucho tiempo hasta el primer puñetazo, que tuvo lugar cuando él ya la había conseguido “anular” como persona. “Le conocí en el pueblo con 20 años y cuando accedí a salir con él me preguntó si era un sí rotundo”, cuenta, “yo me fui pillando por él pero ahí se empezaba a ver ya el tema de la posesión”.

Cuando nació el niño, “la situación fue empeorando porque mi pareja cogió unos celos enfermizos a mi hijo”. Si ella se dedicaba al niño, todo eran “broncas, voces, gritos...”. Pero él “no colaboraba en nada”. “Mi marido me acusaba de todo lo que hacía mal mi hijo, me contradecía si le castigaba y le daba la razón a él...”, lamenta. A medida que el niño crecía en un entorno de violencia, “reproducía algunos de los comportamientos de su padre”. Ella dejó de estudiar peluquería para dedicarse de pleno a su casa y a su hijo. “Mi hijo me ha levantado la mano también, me ha amenazado con tirarme las cosas y yo no se lo he consentido”, asegura. Ahora, su hijo no le dirige la palabra y cree haber sido “abandonado”. “Lo echo de menos claro, le quiero y le querré hasta que me muera porque es mi hijo”, asegura Teo.

Lo peor, cuenta Teo, vino cuando se quedó embarazada. “Cambió todo muchísimo”. Ella tuvo un embarazo “malo”: “Me escuchaba vomitar mucho y nunca se pasó por el baño para preguntarme qué tal ni darme agua, fui sola a la preparación para el parto, a las pruebas, a las ecografías... Jamás me acompañó a ningún sitio. Yo no tenía a nadie más en Madrid”.

La relación fue avanzando y, ante la insistencia de su entonces novio, Teo dejó su trabajo y su casa para acompañarle a él a trabajar a Madrid. En 1992 llegó la boda. “Tengo grabado que el día que nos casábamos, al subir al coche y me recriminó que me había puesto lentillas y no las gafas. Fue lo primero que me dijo”.

Ella no era consciente de lo que acababa de pasar. “Hice lo que me dijo: irme al baño a ponerme una tirita para que no viese la sangre mi hijo, al que le conté que tenía un herpes”. Su marido le pidió perdón. “Esa primera vez lloró, se puso de rodillas, me dijo que no sabía lo que le había pasado...”, dice.

La violencia llegó hasta el punto de pegarla mientras ella dormía: “Me pegó puñetazos en la zona lumbar. Yo sentí una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. El primer puñetazo no supe lo que había pasado. El segundo, fui consciente. Y el tercero me acabó de rematar”. Cuando ella le pidió explicaciones él le dijo que no podía dormir con sus ronquidos. No denunció ni dijo nada a su familia, pero sí dejó de dormir en la misma cama que él y desde entonces usó el sofá. “Yo también acabé gritando, tirando cosas al suelo, rompiendo cosas... No me reconocía”, dice.

El maltrato psicológico siguió empeorando. Con la excusa de controlar lo que comía su hijo, su marido comenzó a mirar todos los tickets de compra y el dinero que Teo gastaba. “Era insoportable, pero seguí aguantando y aguantando porque veía como algo normal que tenía que pasar en una relación”, dice Teo, “me llamaba puta si se me veía un poco el sujetador, me decía que provocaba. Otro día me insistió en que hiciese topless en la playa y no lo hice. Después me dijo que había sido una prueba. Menos mal que no lo hice...”.

Tan duro era el trato hacia ella que llegó un momento en el que dejó de defenderse: “Me seguía insultando, me llamaba lo que quería, hacía conmigo lo que le daba la gana, con las cuentas del banco... Así me llegué a dar cuenta de que faltaban más de un millón y pico de pesetas que no se qué hizo con ellas”.

Así aguantó 25 años de casada hasta que, unos días que él se fue de vacaciones, Teo, que por entonces “tenía una anorexia encima que no era ni persona, además de vértigos, fribomialgia degenerativa y fatiga crónica” —“todo por culpa del maltrato”— se buscó un abogado para separarse. ”Él no se lo creía, creyó que lo perdonaría una vez más”, recuerda. Cuando le dijo a su marido que esta vez era verdad, este aprovechó un fin de semana que su hijo no estaba en casa para hacerle la vida imposible. “Te vas a cagar, te vas a arrepentir”, le dijo.

“Empezó a empujones, me perseguía insultándome, que si era tonta, gilipollas, loca... Yo ya ni entraba ni contestaba. Me empujaba, me encendía las luces cuando yo me iba a dormir, me ponía la tele y la radio a todo volumen cuando yo dormía... Me amenazó de que me rompería la cabeza contra el suelo”. Tras dos días así, el domingo por la mañana, Teo aprovechó un momento de descuido para quitar los cuatro cerrojos de la puerta y correr escaleras abajo.

“Ya estaba vestida y saliendo por la puerta pero me oyó y salió como un loco a por mí, así que eché a correr como pude, porque llevaba muleta”. Estuvo un rato dando vueltas por su barrio, alejándose de su casa, hasta que se refugió en un garaje.