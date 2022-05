Carla Vigo, sobrina de Letizia, opina sin tapujos sobre los tonificados brazos de la reina

Sergio R Moreno / GTRES Carla Vigo, en un evento en Madrid el 17 de junio de 2021.

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, vivió una infancia alejada de los focos pero poco a poco ha ido protagonizando algunas apariciones y desarrollando su faceta como actriz —de hecho, actúa en el espectáculo Yerma, de Rafael Amargo—. A través de su cuenta de Instagram también comparte su día a día y sus opiniones sobre temas de todo tipo, y también ha concedido alguna entrevista, como la que este domingo ha publicado Vanity Fair.

En ella, la hija de Antonio Vigo y la fallecida Érika Ortiz cuenta que lleva trabajando en el teatro desde los 16 años (ahora tiene 21) y califica al bailarín y coreógrafo como “el mejor jefe que se puede tener en el mundo”. Además, asegura que su plan es dar el salto a Estados Unidos si le surge alguna oferta interesante: “Creo que después de trabajar allá no hay ya casi nada más para un actor”.

Publicidad

La joven admite que ha recibido muchas críticas por ser ‘sobrina de’ y se pronuncia abiertamente sobre si prefiere una monarquía o una república en España: “A mí no me gustaría que, en un momento dado, aquí hubiera una república, porque sé lo que pasaría… Supongo que [los miembros de la familia real] se tendrían que ir de aquí”. “La gente dice que no los han elegido, ¡pero es que ellos tampoco lo han elegido! Creo que a las personas les falta mucha empatía en ese sentido”, añade.

Al ser preguntada sobre qué piensa que ocurriría si su prima Leonor eligiera una pareja femenina —en Países Bajos el primer ministro aseguró recientemente que la heredera al trono, Amalia, no perdería sus derechos dinásticos si lo hiciera— señala que cree que “hoy no se podría hacer eso en España” porque “no estamos preparados mentalmente”: “No sé si la institución estaría preparada, pero la gente no, ni de broma; sobre todo porque aquí se critica todo. Tampoco creo yo que mi prima Leonor, aunque pudiese, eligiera una pareja femenina”.

Publicidad

“Tampoco creo yo que mi prima Leonor, aunque pudiese, eligiera una pareja femenina”

En la entrevista, también opina abiertamente sobre los brazos de su tía Letizia, que recientemente han copado titulares por lo tonificados que están. “Es su cuerpo. Si ella se ve a gusto así... En mi opinión personal, y no quiero que por eso digan que soy machista, el cuerpo está bien, pero no quedan nada bien en una chica”, contesta. “Si yo tuviera esos brazos, me vería horrorosa, pero si ella se ve bien así...”, agrega Vigo.

La primera entrevista que concedió fue en enero de 2020 a Viva la vida, de Telecinco y en ella reveló cómo vivió que, al cumplir la mayoría de edad, se empezaran a publicar cosas sobre ella: “Me sentí como si me hubiesen desnudado. Sentía como que ya nada en mí era anónimo y la verdad es que no me siento muy cómoda”.

Publicidad

En el programa, se definió como una persona que”lucha por sus ideas, soñadora, sincera y muy impulsiva”, además de “apolítica” y defensora de los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres.