¿Socialismo democrático o socialdemocracia?

El socialismo democrático nace en 1920. Lo malo es que a partir de 1970 lo utilizan de cabecera los comunismos reformistas del telón de acero y los eurocomunistas. En su tiempo lo acuñó desorbitándolo el líder comunista Enrico Berlinguer, error que no cometió con semejante celo D’Alema, consiguiendo con una alianza de izquierdas ser primer ministro italiano. Pablo Iglesias, el malo, nunca vislumbró la grandeza de D’Alema. Además dudo que Iglesias haya comprendido los escritos del padre del comunismo italiano, Gramsci, cuya munición filosófica hay que interpretar a partir de las humanidades.

El socialismo, en cualquiera de sus variantes, se asienta sobre convicciones morales, o debiera. Se está de acuerdo o no con las variantes. En los estatutos de nuestro último congreso, el trigésimo noveno, donde sale elegido Sánchez, al principio del capítulo titulado ‘Código Ético’, se afirma (sic): El Socialismo democrático es tanto un proyecto político de transformación social como una actitud ética de la que depende la salud democrática de una sociedad.

La primera diferencia sustantiva. Joseph Schumpeter definió el socialismo democrático como una transición del capitalismo al socialismo, sin aclarar lo distópico del recorrido y concluyendo que las contradicciones del capitalismo lo condenan a la extinción. No ha pasado. Nosotros, los socialdemócratas, en cambio, defendemos la cohabitación entre el socialismo, el capitalismo y las fuerzas del mercado, siempre que se les aplique una regulación férrea y periódica. No se trata de reinventar el capitalismo, habrá que expulsar de su seno a los tiburones financieros y doblegarlo hasta que comparta que sin justicia social la clase obrera, la clase media y las gentes de la cultura no disfrutarán de una calidad de vida ganada con su sudor. En ese camino, lo afirmó Alfonso Guerra con sobrado acierto, las élites españolas carecen de solidaridad. ¿Los excluidos? Nuestro Gobierno, para que cobren el ingreso mínimo vital, los ha introducido en un laberinto burocrático.

La segunda diferencia sustancial. Se trata de una ideología de base. De ahí que antes eligieran a la Ejecutiva Federal los delegados y ahora el conjunto de la militancia con primarias. Con la cantidad de partidos que se acuchillan en la cámara baja, lo último va a ser difícil de cambiar. Sucede que se mantiene con trampas. Cuando se pidió a la militancia que rubricase el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos, éste ya estaba hecho, con lo que la militancia se vio obligado a confirmarlo. En el fondo lo que se busca con las primarias es anular el debate interno y uncir al líder desde el servilismo. Disientes y te llaman fascista. En lo que va de legislatura mi secretario general no ha convocado al Comité Federal, el máximo órgano entre congresos, eludiendo rendir cuentas. No hay que olvidar que González sometía a votación de la EF las ideas y los nombramientos de calado político, salvos a los ministros, de su exclusiva competencia. Eso se llama democracia interna y no lo que hay al presente.

La socialdemocracia es la ideología y la practica política que, mediante la aprobación paulatina de leyes de justicia social, aspira a la utopía de una ciudadanía sin clases. A mi juicio.