Sócrates y Platón, dos 'canis' en acción

Al observar a estas personas deduzco que, al compartir un espacio de convivencia, las normas y el sentido común nos inducen a respetar al prójimo. Ahora mismo, en este espacio hay, a escasos metros, dos ‘canis’ que a partir de ahora llamaremos Platón y Sócrates para que no se ofendan, con la música alta que sale de su altavoz portátil de última generación. También hay una pareja mayor y unos padres primerizos que hacen carantoñas a su niña.

Ante esta escena es lógico que nos llame la atención el comportamiento fuera de tono de Sócrates y Platón, sin que nadie de momento se atreva a decir nada. Y yo me pregunto: ¿Por qué siendo tan diferentes, el ser humano no ha acabado todavía con su especie?

Las normas de convivencia básicas son esenciales para el funcionamiento de una sociedad pero, como vemos, canis —lo siento mucho, me he equivocado— o no, siempre hay personas que viven por y para saltárselas a la torera.