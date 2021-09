Sofía Cristo revela que sufrió abusos sexuales a los cinco años

Sofía Cristo ha desvelado en la madrugada de este miércoles que sufrió abusos sexuales cuando tenía cinco años. Lo ha hecho durante la emisión del programa de Telecinco Secret Story.

“Un día una persona, no puedo decir quién ni lo puedo decir nunca, perdona mamá. Con cinco años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no entendía qué era eso hasta que no me relacioné”, reveló frente a los espectadores y su madre, Bárbara Rey, quien presenció todo desde el plató de Telecinco.

“Lo saben tres amigos míos y lo sabe mi terapeuta. No era consciente de que eso me podía llegar a afectar hasta que he sido más mayor y he visto cómo me relacionaba con personas. Nunca se lo he contado a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros. Nunca he querido contarlo”, añadió.