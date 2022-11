Sofía Martín: "Mi canción para Eurovisión representa a la España moderna e internacional"

Youtube Sofía Martín, candidata del Benidorm Fest 2023

Podríamos denominar a Sofía Martín como una joven promesa de la música urbana y electrónica. Pero decir eso no sería hacer justicia a una artista que ya ha colaborado con profesionales como Abraham Mateo o VIZE, que ha salido varias veces en la televisión alemana y que ha colado uno de sus temas - Tóxica - entre los más virales en Spotify. Y todo eso con sólo 26 años.

La cantante, nacida en Alemania, bebe de su educación multicultural para declarar su amor por los diferentes estilos de música. Su gran reto ahora es el Benidorm Fest, certamen al que acude con una canción que - considera - es la mejor compuesta por ella hasta ahora. “Tuki es un tema que habla a todas las generaciones y tiene un mensaje que lanzar al mundo”, explica en una entrevista a El HuffPost.

Sofía Martín promete llevar hasta la ciudad alicantina la diversión y un buen baile - “aunque no me moveré tanto como Chanel” - y ha abierto un casting a través de TikTok para encontrar a un bailarín que le acompañe sobre el escenario de la preselección española.

Su apuesta, asegura, ya está definida. Sólo le queda enamorar al público eurofán para ganarse el preciado pasaporte a Liverpool: “Mi canción representaría muy bien a la España moderna e internacional”.

Sofía Martín, candidata del Benidorm Fest 2023

- ¿Por qué Sofía Martín se anima a participar en el Benidorm Fest?

- Había terminado de componer la canción Tuki y me pregunté qué podía hacer para que la escuchara el mayor número de personas posible. Entonces, descubrí que estaba abierta la convocatoria del Benidorm Fest y decidí enviarla.

- Pero no ha sido escrita para el festival, ¿no?

- No. Es una canción que a mí me encanta y que la iba a sacar de todos modos. De hecho, nunca pensé que me fueran a elegir para Benidorm. También tengo que decirte que es una canción que puede representar a una España moderna e internacional. Es un tema que habla a todas las generaciones y tiene un mensaje que lanzar al mundo.

- Tienes muchos lazos de unión con Alemania y has vivido mucho tiempo allí. Cuando pensabas en Eurovisión, ¿te llegaste a plantear la opción de representar a Alemania y no a España?

- Me siento 100% española y 100% alemana. La verdad es que me resulta difícil escoger nacionalidad porque ambos países están en mi corazón. Alemania me ha acogido muy bien y firmé con la filial de Sony cantando en español. Por otro lado, España es el país que me ha criado y mis raíces están aquí. Yo representaría a los dos países porque canto por Europa. Cuando escribo música no pienso en países ni en géneros, pero sí puedo decir que estoy contenta de tener la posibilidad de ser concursante del Benidorm Fest.

- Supongo que estarás flipando por la acogida que han tenido tus anteriores singles ahora. Uno de ellos, Tóxica, ha entrado dentro del top5 de lo más viral en Spotify España

- Estoy muy agradecida a la preselección por el escaparte que me ha dado y también al público por la acogida y el amor que están otorgando a Tóxica. Compuse esta canción después de varios años buscando mi sonido, algo con lo que me pudiera identificar. Algo así como la canción perfecta para dar luz verde a mi proyecto. Y fíjate, uno nunca sabe cuándo las cosas van a coger forma.

- ¿Tu canción para el Benidorm Fest es más Tóxica o más Vamos a bailar?

- Es muy difícil responder esta pregunta. Mi música y mis canciones siempre van a estar conectadas y van a tener un estilo parecido. Es una continuación de ambas, aunque Tuki tiene un poco más de letra y mensaje. Y habla un poco más sobre mí.

- ¿En qué estilo se encuentra más cómoda Sofía Martín?

- Cuando escribo canciones quiero crear algo nuevo y mezclar géneros. Me encanta romper las fronteras y las barreras de la música. Y no me gusta categorizar, aunque reconozco que estoy influenciada por el dance europeo y los ritmos latinoamericanos.

Sofía Martín, candidata del Benidorm Fest 2023

- Chanel enamoró a Europa cantando y bailando. ¿Tú también vas a seguir esa fórmula?

- Voy a bailar, pero no tanto como Chanel (ríe). Mi foco está puesto en la canción y me voy a concentrar más en la voz que en el baile, aunque algo habrá.

- ¿Tienes ya coreógrafo?

Sí, es una bailarina y coreógrafa joven de 23 años. A mí me encanta trabajar con ella porque es muy ambiciosa y tiene sueños. La verdad es que me encanta colaborar con talentos emergentes o nuevos. Para mí no es importante la experiencia de un coreógrafo, sino que cree algo bonito y estemos en el mismo nivel de energía.

- Tienes un trabajo conjunto con Alfred, compañero de preselección, que aún no se ha publicado. ¿Eso es verdad?