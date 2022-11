Sofía Miranda (Cs) no irá en la lista electoral con Begoña Villacís y no descarta seguir en política

“He hecho un buen trabajo en Deporte, en el distrito de Barajas, me encanta y me apasiona mi trabajo y no me cierro ninguna puerta. Sé que esto causa mucho interés, pero a día de hoy estoy centrada en mi trabajo, y es lo único que pienso. Nunca he expresado mi interés de dejar la política, y no hay que cerrarse opciones”, ha trasladado ante los periodistas desde Plaza de la Villa, a quienes ha confirmado que continúa en el Grupo Municipal de Cs.