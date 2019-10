Sofía Suescun, duramente criticada por ponerse esta prenda

La prenda en cuestión es de la firma Lullaby y está a la venta en la web Last Call Ana por 599 euros —se trata de una oferta, antes costaba 1.266 euros—. No es el precio lo que ha indignado a algunos fans, sino el material con el que está hecha.

A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) on Oct 25, 2019 at 3:42pm PDT

View this post on Instagram

En los comentarios de la fotografía ha sido duramente criticada y muchos le han recordado que presume de ser amante de los animales:

- Con lo que te gustan los animales y te pones una chaqueta con pelo de animal !🤷🏻‍♀️ Sabes que se la arrancan mientras que todavía siguen vivos para mantener la calidad...😔

- Luego sube fotos de animales para que los adopten, empieza por no comprar ropa con pelo de animal

- Qué haces otra vez con la cazadora de piel de zorro?

- Es repugnante que esté alegre de llevar ropa que lleve piel de animal

- Que se quite las pieles, no es tan animalista?? Vaya falsedad

- Me encantas pero como puedes llevar esta cazadora encantándote los animales?? Fabricada con piel de animales!! Forro : PIEL DE ZORRO cuello: PIEL DE MAPACHE mangas: PLUMÓN DE PATO BLANCO😢 ES NECESARIO ??? IGUAL DE BONITA SERIA SI FUESE SINTÉTICA UN POQUITO DE CABEZA X FAVOR!!!

- Pensaba que amabas a los animales o por lo menos los respetabas pero ya veo que para vestirte con ellos no tienes problema

- Sofiaaaaaaaa⚠️⚠️⚠️está chaqueta noooo😭😭😭😭

- Qué asco que uses cazadoras con piel/pelo de animal y encima lo promuevas subiendolo a las redes. 🤢🤢 Vomitivo. Un seguidor menos

- Sofía.... promueves la venta y uso de pieles de zorro y otros animales???????

- Me gusta la cazadora, pero no me la compraría nunca, lo primero porque es de piel y lo segundo porque no me gasto ese dinero ( 600 pavos) ni loca