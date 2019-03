Sofía Suescún pasa uno de sus peores momentos en 'GH Dúo' (Telecinco): "No veía nada"

Los médicos le han dado un poco de azúcar para que recuperara los niveles normales. “Al final se me ha pasado, pero ha sido horroroso. Me he despedido de mi madre y, a oscuras, me he tenido que tirar al suelo porque no veía nada y si no me caía”, ha reconocido Suescun.

Y es que la concursante ha discutido con Galdeano, ya que esta le ha pedido que se separe de Alejandro Albalá porque “lo estaba pasando mal en casa”. Suescun se ha sincerado ante González sobre el tono de su madre: “Todos sabemos que exagera mucho, pero todos sabemos que dice pequeñas y grandes verdades. No soy perfecta, soy humana y lo siento por serlo, Jordi”.