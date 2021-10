Sólo 127 camioneros extranjeros responden a la oferta de visado de emergencia de Reino Unido

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Un camionero saluda al dejar la refinería de Buncefield en Londres, el pasado domingo.

El Gobierno de Reino Unido había ofertado 300 permisos iniciales para paliar las carencias en el sector del transporte de mercancías, que ha causado una crisis de combustible. Pero su puerta abierta no se ha colapsado, no: el primer ministro, Boris Johnson, ha reconocido que sólo 127 solicitantes han respondido a la oferta de emergencia. Son 27 para conducir camiones cisterna -necesarios para la distribución de combustible- y el resto, para camiones de productos alimenticios. El déficit es de hasta 100.000 transportistas, por lo que los números no salen.

Desde el lunes, 200 miembros del Ejército colaboran en la conducción de camiones cisterna y el suministro a las estaciones de servicio, una ayuda claramente insuficiente para hacer frente a la demanda de los automovilistas. Aunque el Brexit y sus límites de visados es el principal causante de esta crisis, a él se le suma la pandemia, que ha creado un problema por falta de mano de obra en toda Europa y EEUU.

El primer ministro, de hecho, ha vuelto a echar la culpa de la actual situación a la industria de transporte y a problemas globales derivados de la pandemia. Esto es una muestra “de la escasez global” y de las malas condiciones laborales que ofrecen las empresas, ha afirmado Johnson, antes de añadir: “Hay un problema particular en el Reino Unido. Ser un camionero puede ser un gran trabajo. Si se invierte en las áreas de servicio, en los vehículos, en las condiciones salariales, sería algo que la gente de este país querría hacer. La gente lo ha hecho durante muchos años”.

Esfuerzo a las empresas

A las empresas les ha dicho que deben adaptarse a la realidad pos-Brexit y esforzarse por atraer a mano de obra nacional en lugar de depender de extranjeros, aunque ello suponga un desabastecimiento a corto plazo. Johnson sostiene que no hay una crisis laboral como tal, ni de suministro -pese a la escasez de combustible en las gasolineras por falta de transportistas y de personal en sectores como el cárnico o la hostelería- sino que la economía británica está experimentando “la presión” que sufriría “un gigante que se levanta” tras el letargo por la pandemia.

El país se encuentra “en un punto de inflexión” para dejar atrás un sistema que dependía de “mano de obra barata y poco cualificada” foránea, en favor de una economía con sueldos y cualificaciones altos, afirmó Johnson en declaraciones a la BBC durante el congreso anual del Partido Conservador en Manchester (norte inglés).

“Si miramos la productividad del Reino Unido, hemos estado por debajo de nuestros mayores competidores durante más de dos décadas, y es porque tenemos un enfoque basado en salarios y costes bajos y las empresas “no invierten” en formación o servicios, argumentó.

El primer ministro puso de ejemplo el sector de los transportistas, del que dijo que, al no mejorar la paga ni invertir durante años en facilidades para su bienestar, se ha quedado “sin gente joven en el país que quiera convertirse en camioneros”. “Esto va a cambiar y será positivo”, apostilló.