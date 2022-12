“Sólo faltó llegar a las manos”

Tal y como adelantó este diario, algunos parlamentarios se preguntaban el jueves si “de verdad” no hay margen para rebajar un poco la tensión, que los partidos de Estado tengan una interlocución discreta al margen del barullo diario y se pueda evitar el choque permanente. “¿Vamos a seguir así, con este clima de crispación, hasta las elecciones del mes de mayo? La gente de la calle está espeluznada, ya sea de izquierda o de derechas. Todo lo que llega del Congreso es bronca”, según uno de estos diputados.

A estas alturas, si no acusas a tu adversario de estar urdiendo un “golpe” a la democracia no tienes hueco en los titulares. Para el principal partido de la oposición, Pedro Sánchez cruzó todas las líneas rojas con su reforma exprés y sin contar con los informes de los órganos consultivos del Código Penal, que deroga el delito de sedición, rebaja el de malversación y cambia el modelo de elección en el Constitucional. Por ello, presentó un recurso de amparo al Alto Tribunal, maniobra que fue tachada de “antidemocrática” por el PSOE, toda vez hubo riesgo de que la votación del jueves no se produjera. El TC se pronunciará finalmente el lunes.