El otro día leí en una entrevista, “ser de izquierdas está socialmente sobrevalorado”. ¿Socialmente?… Pensé, querrá decir “ir de izquierdas” y no “ser de izquierdas”.

Obviamente la derecha no es de izquierdas, está claro. La Iglesia Católica tampoco es de izquierdas, nunca lo ha sido. Y la monarquía… ¿es de izquierdas? No, no podría. Ni son ni van de izquierdas.

¿Pero quién es de izquierdas realmente? O peor aun, ¿qué es ser de izquierdas? ¿Quiénes van de izquierdas? ¿El PSOE es de izquierdas? ¿Va de socialista Felipe González? ¿Los socialistas son de izquierdas? ¿El Gobierno con Unidas Podemos es de izquierdas? ¿Hay una política que sea y no vaya de izquierdas?

Nicolás Maduro, Xi Jinping, Kim Jong-il o el propio Joe Biden, ¿son de izquierdas también? ¿Acaso la Unión Europea es izquierdas? ¿Lo parece el FMI? ¿Quizás los bancos…?

Un parlamento teatrero en un mundo globalizado donde parecer es más que ser. En el neoliberalismo no hay espacio para la verdadera izquierda.

Si quiere triunfar en esta vida, recuerde… solo parecer, no ser.