Sólo Podemos respalda a Irene Montero tras acusar al PP de fomentar "la cultura de la violación"

“No me han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso. Precisamente ella, que ha sufrido esta agresividad verbal, no debería jugar con esto”, ha dicho en los pasillos del Congreso Patxi López, portavoz socialista en la Cámara Baja.

““No me han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso. Precisamente ella, que ha sufrido esta agresividad verbal, no debería jugar con esto”, ha dicho Patxi López”

Era el tema en los pasillos del Congreso y Gabriel Rufián, portavoz de ERC, defensor en muchas ocasiones de Montero desde su escaño, ha preferido no añadir más ruido al ruido. “Si siguen su comparecencia, ha citado una serie de eslóganes de campañas públicas de sitios donde gobierna el PP y ha dicho eso. No soy nadie para entrar en el contenido y no voy a fomentar la violencia verbal y la cacería que hay contra una ley necesaria y el clasismo que hay contra Irene Montero”, ha afirmado.

Rufián cree que no se puede equiparar “lo que puede llegar a decir Vox” y lo que dicen el resto de grupos. “Todo el mundo tiene días desafortunados, yo los he tenido mil veces. Todos los que tenemos un micrófono delante nos podemos equivocar. Pero lo que hace Vox no es mala educación o un mal día, es pura violencia y no es equiparable a que se le llame a alguien de ultraderecha”, ha agregado el diputado republicano, que se ha negado a valorar el fondo de las declaraciones y a “fomentar la equiparación” que no comparte.