Solo sé que lo sé todo

Ante la pandemia, hay gente que no le perdona a la ciencia que no sea una religión. Confunden los decimales de los porcentajes con las certezas esenciales, las previsiones con las profecías, el análisis de datos con la exégesis de textos sagrados. Esta misma semana, sin ir más lejos, Toni Cantó protagonizó su enésimo bochorno afeándole a Pedro Duque una intervención en la que el ministro de Ciencia comentaba que la búsqueda de una vacuna sería inevitablemente un proceso de ensayo y error. Duque sólo señalaba una obviedad: es muy probable que los científicos generen varias soluciones insatisfactorias antes de dar con la que valga para este problema. Pero Cantó se revolvió inquieto en su confinado escaño, perplejo ante un científico que no hacía más que explicar principios elementales del proceder científico. Y se burló de él de la forma que más delata su propia ignorancia: con arrogancia e ironía, ni siquiera con la malicia infantil de Homer Simpson cuando, en un aula universitaria, se ríe de aquel profesor al que se le caen las fichas al suelo.

Los términos probabilísticos no son del agrado de los adictos a las certezas absolutas.

Y es que la infalibilidad siempre ha sido un atributo más propio de papas que de científicos. Los diversos métodos de las ciencias no son en ningún caso garantía de verdad irrefutable, sino tan sólo la mejor forma que hemos encontrado hasta la fecha de reducir la probabilidad de equivocarnos. Los términos probabilísticos no son del agrado de los adictos a las certezas absolutas, así que me será especialmente difícil convencerles de la idea que viene ahora: en un mundo en donde la política, el arte, la religión y las pseudociencias tienen como primera prioridad evitar ser refutadas, la permanente disposición de las ciencias para detectar sus propios errores y corregirlos resulta más tranquilizante que lo inquietante que pueda parecer su falibilidad. Fernando Simón se equivocó hace unos meses al infravalorar la pandemia del Covid-19. Y nada garantiza que no se esté equivocando también hoy. Pero créanme, la medicina -a secas; me niego a llamarla “oficial”- sigue siendo el criterio ganador a la hora de tomar decisiones, sobre todo si lo comparamos con el pulpo Paul, Josep Pàmies, el Capitán A Posteriori o San Blas -patrono de las enfermedades respiratorias-.

Toni Cantó exige que los científicos contradigan a Sócrates y contemos con ministros y coordinadores de emergencias sanitarias que proclamen un infalible “sólo sé que lo sé todo”.