Solvente, con temple y contradictorio: la comunicación de Feijóo

Para Alex Comes , analista de comunicación política y director de LaBase , Feijóo es “un buen orador”. “Quizás no es el mejor, pero es solvente y mejor que alguno de sus predecesores, como Casado”, reflexiona el experto. “Tiene un perfil de político que tradicionalmente ha tenido buena acogida en el PP, pero ahora con toda la radicalización, con líderes como Ayuso que es completamente todo lo contrario, no sé si es el mejor contexto para él”, reflexiona Comes sobre el contexto que rodea al gallego.

En este sentido, Comes recuerda que ”él quiso intentar seguir siendo presidente de la Xunta y presidente del PP, pero es muy complicado de compaginar”. La mascarilla puede ser un detalle simbólico para hacer ver a los gallegos “que no los ha abandonado” para dirigir el partido. “Soy presidente nacional, pero no me olvido de vosotros”, resume Comes el mensaje.