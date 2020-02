¿Somos conscientes de cómo nuestros sesgos nos influyen?

Si has fallado, no te frustres, la gran mayoría de la gente no consigue acertar; de hecho, sólo el 14% de los universitarios que formaron parte del estudio consiguió resolverlo con éxito. La respuesta correcta, a priori, es sencilla, y sin embargo no es la más habitual: ¿Cómo puede ser? La explicación radica en la forma en la que nuestro cerebro trabaja con la información que recibe, llevándonos en este caso al sesgo denominado parcialidad implícita. Para comprender este fenómeno, debemos conocer cómo almacenamos la información.