Son españoles, pero reniegan de la selección: "Este año voy con la Francia de Benzema"

Getty Images Aficionados de la selección en el Wanda Metropolitano durante el amistoso contra Portugal (0-0).

España empezará el 14 de junio ante Suecia su andadura para conseguir la cuarta Eurocopa de su historia. La selección que dirige Luis Enrique tendrá el apoyo desde sus casas de buena parte del país... pero no de todo. La lista del técnico asturiano, la falta de ilusión por un equipo con cada vez menos referentes, una mayor afición por jugadores y combinados extranjeros o incluso la tensa situación política que hay en España han hecho que haya españoles que decidan no apoyar a la selección e, incluso, ir contra ella. Así lo cuenta Alicia Manrique, que reconoce abiertamente que no siente “ningún tipo de vínculo” con ‘La Roja’ ni tiene una conexión suficiente como para apoyarla. “Con el Atlético de Madrid, mi club, siento que somos una cosa sola y con la selección dos”, reconoce esta joven mallorquina. La apatía que transmite la selección tras los últimos batacazos en las citas importantes -Eurocopa de Francia en 2016 y Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018- ha hecho que la bilbaína Marta Gutiérrez vaya a ver los partidos sin ninguna ilusión: “Nunca he ido con España, pero es que ahora no me transmite nada. Da la sensación de que no van a luchar por lo que representan”. Rubén Veira, un coruñés aficionado del Real Madrid, no va a apoyar a los de Luis Enrique porque, como reconoce, siempre se ha identificado más con países como Inglaterra o Italia por su manera de ver el fútbol. “También otras selecciones británicas como Escocia, Irlanda o Irlanda del Norte”, añade, mostrándose como un ferviente seguidor del fútbol británico de clubes. Como él se encuentra Francisco Guerrero, un gaditano que afirma que el fútbol que realiza la selección, que considera “lento y poco fluido”, es el culpable de que tenga otras preferencias.

DeFodi Images via DeFodi Images via Getty Images Luis Enrique dando instrucciones a varios jugadores de la selección.

A Raúl Ramos el ir contra la selección le viene de lejos. Este leonés de 26 años, gran aficionado del Real Madrid, cuenta que muchas decisiones tomadas en la última década no le sentaron bien: “En su día Del Bosque echó a Arbeloa por asuntos extradeportivos y no a Piqué, tampoco se fue tras el ridículo del Mundial de Brasil, despidieron a Lopetegui cuando fichó por el Madrid, quitaron a Robert Moreno para que volviera Luis Enrique y ahora no lleva a Ramos tras lesionarse por jugar con Kósovo”. “En la Eurocopa de 2016 yo iba con Gales y Portugal por Bale y Ronaldo. Fui con la Croacia de Modric en el Mundial y este año voy con la Francia de Benzema. A mí esos jugadores me han hecho muy feliz”, reconoce Ramos, que incluso confiesa que en 2016 y 2018 celebró las derrotas de la selección. La presión social les obligó a celebrar los éxitos de 2008-2012 España dominó el mundo del fútbol entre 2008 y 2012. Luis Aragonés creó una base y una idea que después explotó Vicente del Bosque. En esos cuatro años, la selección ganó dos Eurocopas y un Mundial, algo que ningún otro país ha podido hacer en su historia. Pero ni con esos triunfos y un juego que maravilló al planeta fútbol contó con el apoyo de todo el país. Los cinco coinciden en que si en aquella época iban con la selección casi era más por la presión social que por sentir o creer en la camiseta. “Era pequeña y no me planteaba otra opción, pero luego poco a poco me fui desenganchando”, confiesa Manrique. Veira recuerda que nunca celebró esos títulos como suyos e incluso reconoce que “en el fondo iba con Italia en la tanda de penaltis de la Eurocopa del 2008″. “Ir como tal, solo fui con España en el Mundial de Alemania del 2006. En la Euro del 2008 me fastidió que Aragonés no llevara a Raúl, aunque el tiempo le dio la razón. Esos éxitos los acabé celebrando, pero sin ser del todo míos como sí lo son una Champions o una Liga del Madrid”, apunta Ramos. Guerrero y Gutiérrez tampoco fueron con España, aunque en aquellos años sí que veían los partidos debido al nivel que tenían los jugadores.

Getty Images Un grupo de aficionados de la selección en el Wanda durante el amistoso contra Portugal (0-0).