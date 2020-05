"Son falsos": una concursante de 'MasterChef 8' la lía al publicar una foto en Instagram durante el programa

MasterChef 8 se recordará como una de las ediciones más polémicas del programa. Broncas, tensiones o críticas al casting han copado la mayoría de titulares sobre el concurso, aunque si hay alguien que lo ha hecho más que nadie ha sido Saray.

La exconcursante cordobesa no ha dejado de criticar al programa desde su polémica salida —con uno de los peores platos de la historia del formato— y en la repesca no iba a ser menos. Este lunes volvió a probar suerte para su regreso a las cocinas del programa junto al resto de expulsados y consiguió atraer toda la atención dentro y fuera del programa.

Saray se mostró arrepentida con su actitud en la salida del programa. “Me siento súper mal, me arrepiento tanto de haber sido tan tonta. Quiero que se vea a la verdadera Saray y no a aquella estúpida. Me dio como una embolia mental”, dijo entre lágrimas.

Sin embargo, en redes sociales parecía todo lo contrario. La cordobesa publicó una imagen con sus compañeros de la repesca, todos con delantal negro, y Saúl Craviotto, anfitrión de la prueba que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid (CAR) y ganador de MasterChef Celevrity 1.

A pesar de su tono conciliador en pantalla, el pie de foto de la imagen era más bien una crítica clara a todos ellos.

“La repesca lleva grabada cuatro meses ya... Qué ciega estaba ahí y yo que creía que eran mis amigos. Esta noche veréis lo tonta que fui, pensaba que algunos me querían como yo a ellos, incluso me emocioné y lloré al verlos 😢Menos mal que me he dado cuenta de la clase de personas que son la mayoría, falsos y embusteros. Aunque tarde, me alegro de haberme dado cuenta”, ha escrito la cordobesa.