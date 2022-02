Son los rublos, tonto

Mikhail Metzel via Getty Images

Mikhail Metzel via Getty Images Putin se seca el sudor en un acto público

Una imagen vale más que mil palabras (o que millones en este caso) dice un conocido aforismo. No es creíble que sea un Ucrania Fest.

Las imágenes publicadas por El País y otros medios europeos, por ejemplo, son impactantes. Se puede hasta contar los barracones y almacenes construidos ex profeso, los tractores, el número de camiones, los blindados y las piezas de artillería. Los analistas de la OTAN, que han demostrado su alta preparación han sacado además importantes conclusiones: como la lejana procedencia de algunas de las unidades que se van incorporando a las supuestas maniobras, y el número de efectivos acantonados: más de 100.000 soldados.

Vuelve a repetirse otra historia por intrépida ignorancia del sensato consejo de

uno de los hombres más inteligentes de la historia cuyo cerebro está parcialmente conservado para su estudio. Decía Albert Einstein que “haciendo lo mismo no se consiguen resultados distintos”. Por ejemplo, quien apretó el acelerador para el estallido de la Unión Soviética fue Leónidas Breznev cuando rompió el statu quo de la seguridad en Europa al cambiar los misiles SS-19 por los SS-20 de mucho mayor alcance. La maltrecha economía soviética no resistió el alto coste de una aventura que no tuvo en cuenta los rublos que costaba. Encima, Reagan los engañó con la gran trola del ‘escudo de las galaxias’, otro sumidero de rublos mientras los ciudadanos rusos seguían padeciendo importantes carencias, tanto materiales como espirituales. Libertad y buenas neveras… Y esas cosas sencillas que nos hacen la vida más agradable.

Poco después, en una visita al Cuartel General (SHAPE) de la Alianza Atlántica en Mons, políticos y jefes militares no disimulaban su satisfacción ante los

periodistas: estaban seguros de que el enemigo sería derrotado desde dentro por la economía, porque no eran solamente los misiles, era también la costosísima guerra de Afganistán. “No tengas ninguna duda— me dijo un general italiano después de una conferencia con mapas y gráficos sobre este tema—, caerán como un castillo de naipes”. Así fue.

Putin no ha aprovechado el tiempo para modernizar el país. Para fortalecer su

industria y fortalecer su economía. Al revés: ha llevado a Rusia al precipicio de la quiebra técnica, y ha calculado mal sus pasos cegado por su estrategia de exaltación de un nacionalismo apolillado que está a punto de provocar un nuevo

caso práctico de la ‘teoría del caos’ que es como el colmo de lo impredecible.

Su programa de rearme con un aumento espectacular del gasto militar ha

mantenido el PIB bajo cero. Con 146.171.000 habitantes en 2020 tiene un PIB

nacional un poco superior al de Italia (que es de 1.293.052 millones de euros frente a 1.53.577 ME) y algo más, pero no mucho, con respecto a España. Además, el PIB por habitante es comparativamente ridículo: 8.846 euros frente a los 23.640 de España y a los 25.820 de Italia. ¿Se imaginan cómo estarían los países europeos si con el Producto Interior Bruto que tienen tuvieran los gastos militares de Rusia?

A veces se muere de éxito. Y aunque Putin no se conformara con enseñar las garras sino que lograra entrar en Ucrania a sangre y fuego y mantuviera la presión sobre Polonia (con la ayuda del régimen bielorruso) y sobre las repúblicas bálticas… no podría resistir la fuerza combinada de los dólares y los euros.