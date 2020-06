¿Son reales los dos contagios por coronavirus el 1 de enero en España? "También hay un caso del año 1111", responde Simón

Siguen bajando las muertes semanales y siguen sin actualizarse los datos totales de fallecidos. Pese a la falta de actualización, Fernando Simón ha vuelto a transmitir la “positiva” evolución que sigue presentando el coronavirus en España y ha puesto en duda una información que sitúa los primeros contagios en España a 1 de enero de 2020, en la Comunidad de Madrid. De confirmarse, esto supondría que el covid llegó 30 días antes de que se conociera oficialmente el primer positivo, en La Gomera (Canarias).

Para el epidemiólogo, la presencia de dos registros de posibles positivos con fecha 1 de enero “puede tratarse de un error”. Estos aparecen en una base de datos –“posiblemente la Red Nacional de Vigilancia Española, que llega al Instituto Carlos III”– que incluye unos 20.000 casos más que la cifra oficial de Sanidad (en torno a 260.000 por los 240.000 ‘oficiales’) y entre ellos los dos asociados al primer día del año. Simón señala que se incluyen casos “que no se pueden ubicar en el tiempo” y que cuentan “con un diagnóstico de probabilidad”, esto es, no están confirmados aún. Por ello “hay que tener cuidado”.

El director del CCAES ha defendido que a la hora de anotar registros se pueden cometer errores: “A veces aparecen casos de 2019 es más, aparece uno del 11 de noviembre de 1111. Los de enero no sabemos si es un error o no, se están verificando. Lo he repetido: los datos epidemiológicos de vigilancia tenemos que extraer mucha información, pero son datos imperfectos, porque son los que hay, por lo que no podemos limpiarlos en exceso, ni corregirlos en exceso y tener mucho cuidado con los llamados datos aberrantes que llaman mucho la atención. A medida que se verifique veremos si estos casos de enero desaparecen como desapareció el del 1111”.

Fernando Simón ha lanzado una petición a las personas, en general. “Sí pediría a quienes están haciendo análisis que tengan mucho cuidado y que entiendan que están dirigidos a personas que manejan estas variables con habilidad, aunque estén disponibles a todos”.