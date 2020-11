¿Son recomendables las 'mascarillas de tela'?

¿Qué son realmente las “mascarillas de tela”?

Las mascarillas que no cumplen esta normativa se consideran “caseras”, no siguen ninguna regulación y, por tanto, no tenemos conocimiento de su nivel de protección frente al virus.

Lo que importa es el nivel de protección

Una alta capacidad de filtración bacteriana de partículas superiores a 3 micras no garantiza que se filtre un alto porcentaje de partículas más pequeñas . Puede que una mascarilla esté filtrando un alto porcentaje de bacterias pero no, en cambio, de virus en suspensión.

¿Nos protegen las mascarillas higiénicas reutilizables?

Sin embargo, que una mascarilla no nos proteja 100 % no significa que no sea útil o que no nos proteja en un alto porcentaje.