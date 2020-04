Soñar la recuperación

En pleno martes de Semana Santa, el Consejo Europeo se reúne telemáticamente, pendientes como están sobre la mesa decisiones trascendentes. La tensión acumulada desde su última reunión, versionada por la prensa internacional como la de la “crisis más grave desde la IIGM”, explica la floración de alternativas económicas al veto que entonces impuso la “Liga de la austeridad” (también llamada “Hanseática” o “Liga de los frugales”, liderada por Países Bajos y Alemania, halcones frente a los defensores de la solidaridad fiscal y de los eurobonos, liderados, menos mal, por los progresistas al frente de los Gobiernos de España y Portugal, haciendo equipo con Italia).

La línea común (bottom line) es meridiana: ¡De lo que decida y haga y, sobre todo, de cómo se comporte el Consejo ante este desafío, pende no solamente no es sólo la respuesta a la crisis del Covid19! ¡Se trata, digámoslo claro, del futuro de la UE! Expresado sin ambages: si la UE tiene futuro, o no merece tenerlo, ante esta emergencia tremenda y ante las que con seguridad nos aguardan, desde ya, en la globalización.

En efecto, hace apenas dos semanas, incursos ya en el fragor de un contagio exponencial recorriendo el continente, el Consejo Europeo fue incapaz de producir ninguna decisión a la altura de la magnitud del envite. Miopía, egoísmo, ausencia de altura de miras, y una nueva recurrencia de esa propensión de algunos conservadores al darwinismo social: ¡culpar de sus propios males a quienes los padecen, como si, en la oscuridad dogmática de su idea de justicia coronadivina, los hubiese condenados a sufrir el flagelo del Covid y otros permanentemente exentos!

A estas alturas del descontento, sabemos que nada es verdad en la cruel narrativa ordoliberal imperante. Que no hay que buscar culpables sino respuestas, comunes. Que nuestra respuesta al estrago ha de ser europea o no será. Y otra lección emerge con claridad y merece enunciarse con dureza: no es cierto que “estén fallando las instituciones europeas”.

El Parlamento Europeo (PE), con todas las dificultades técnicas de comunicación con que hay que suplir la distancia y la discontinuidad de la interacción dialéctica, ha restablecido su ritmo de deliberaciones, reuniones, debates, y decisiones, votando. Como Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior (Bureau), la Junta de Portavoces (Coordinator´s Meeting), los/as Comisarios/as del ramo (Democracia, Justicia, Interior...) y MEPs en sus respectivas funciones legislativas. El Presidente del PE, David Sassoli, ha sido terminante exigiendo una respuesta europea, solidaria, sostenida y financiada con recursos suficientes. La Comisión Europea ha liberado Fondos de contingencia para financiar un Seguro de Desempleo Europeo, programas extraordinarios de investigación sanitaria y farmacológica, y apoyo al sostenimiento de los servicios públicos saturados por la crisis, además de suspender (“flexibilizar”, “relajar”) los parámetros de déficit y deuda en lo que se conoce como “Semestre Europeo”. El BCE ha garantizado liquidez (1 billón de euros) a tipos próximos a cero para financiar la inversión reparadora de daños sociales de los EE.MM.