Sonsoles Ónega alucina en directo con lo que hace esta reportera con un décimo de lotería

La reportera trataba de llamar a la suerte para que el décimo que acababa de adquirir resultara premiado y para ello empleó un método muy particular. “Hay una tradición que decía que hay que pasarlo por una chepa. Pero yo como no tengo chepa lo voy a pasar por las tetas directamente”, dijo la reportera ante la mirada atónita de la presentadora.

Mayka Navarro compra un número de lotería para #YaEsMediodía9D , y como no tiene chepa se lo ‘pasa por las tetas’ para que le dé suerte 😂😂😂😂 y retratar la realidad. Eres maravillosa @maykanavarro ❤️😂. pic.twitter.com/hRB7gDN9BP

Navarro realizó su ritual y Ónega no daba crédito a lo que acababa de ver. Finalmente, la presentadora no pudo contener la risa durante más tiempo: “Como toque, te vas a hinchar”, bromeaba. “Ante la falta de chepas… Pero esto no es la primera vez que lo veis, ¿no?”, respondía la periodista tratando de restarle importancia a la situación.

La presentadora, aún perpleja, le respondía: “Hombre, así en directo… yo sí”. “Pues la vida, nosotros retratamos la vida”, explicaba Mayka para zanjar el tema. Los colaboradores aprovecharon la situación para pedirle a la reportera que les comprara otro décimo igual para ellos. “Quiero Bizum, quiero pasta… De esos tres solo me fío de Rendueles”, bromeaba Navarr.