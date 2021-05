Pablo Iglesias se ha cortado la coleta y los programas de televisión, las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea arden. Ya es mediodía, de Telecinco, ha llegado incluso a hacer una recreación de cómo sería el líder de Podemos con el pelo corto antes de que se difundiesen las fotos de su nuevo look.

De hecho, su presentadora, Sonsoles Ónega, se ha intercambiado varios mensajes con Iglesias y le ha enviado los montajes fotográficos que habían hecho para que dijese si se parecía o no.

Al primero de ellos ha reaccionado asegurando que tenía el pelo algo más largo. “Me he intercambiado unos mensajes con él y le he dicho: ‘Pero tú dime a quién te pareces’. Y me ha dicho que se parece a Brad Pitt. Doy mi palabra de honor y pongo toda mi credibilidad encima de la mesa que él se ve como Brad Pitt”, ha asegurado la periodista.