Sonsoles Ónega define con una sola palabra su tensa entrevista con el doctor Cavadas

Ónega le preguntó por otros asuntos de actualidad, como las vacunas del coronavirus. Cavadas mostró su enfado: “Esto no es para el premio? Me han liado con eso, no es mi terreno. [Las vacunas] Son la última de mis preocupaciones”.

“Me daban un premio, me han ofrecido entrevista para hablar del premio. Pero a partir de ahí, no tengo mucho más que decir. Disculpe que le quite la ilusión”, llegó a decir el doctor.

La presentadora, para defenderse, incluso le dijo que a ella le gusta que se lo pongan difícil”. “Le va a encantar entonces esto”, le contestó rápidamente Cavadas.

Esa tensa conversación obtuvo una gran repercusión y ahora, dos meses después, la ha recordado con una sola frase: “La entrevista con el doctor Cavadas fue bárbara”.

“Más que ‘tierra, trágame’, hubiera pedido que pusieran la carta de ajuste. También es verdad que si no ocurrieran estas cosas sería como un programa enlatado” ha asegurado.

La periodista también ha recordado otros momentos incómodos, especialmente aquellos en los que se confunde en el nombre del entrevistado: “Son peores. Cuando te dicen: ‘No me llamo así, me llamo no sé qué...’ ¡Eso me lleva los demonios porque soy pésima con los nombres en la vida real!”.

“Me sienta mal porque, para el personaje que está en el otro lado, es su momento y que le llames mal... Es de esos momentos en los que me metería debajo de la mesa y no saldría”, ha añadido.