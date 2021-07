Sonsoles Ónega se emociona en directo mientras entrevista a su padre, Fernando Ónega

El veterano periodista y colaborador de Onda Cero Fernando Ónega ha pronunciado este jueves un emotivo discurso en el segundo homenaje de estado por las víctimas del coronavirus y al personal sanitario.

El acto, que ha estado presidido por los reyes y que ha contado con autoridades estatales y autonómicas, también ha tenido la presencia de familiares de sanitarios fallecidos o de Araceli, la primera persona en vacunarse en España.

Ya es mediodía, el programa de Telecinco que presenta Sonsoles Ónega, ha entrevistado a su padre. Sus palabras han provocado la emoción de la conductora, que ha roto a llorar en directo.

Durante la entrevista, el veterano comunicador ha sido preguntado por la imagen que él se quedaría de este fatídico año y medio. Fernando Ónega ha contestado con total franqueza: “La que yo tengo de este año es justamente la que no he visto y no han visto casi 100.000 familias españolas”.