Sor Elsa, la monja que corre delante de los toros: "Esta afición me supera, puede conmigo"

“No sé muy bien la razón, pero salté. Entonces vino el boom, se hizo viral y llegaron a decirme que necesitaba una vara”, relata sor Elsa.

En ese momento, Víctor Navas, uno de los pastores de San Fermín y paisano suyo, le prometió regalarle la que ha llevado en las últimas seis ediciones si salía en 2019: “Este año me vi obligada un poco con la promesa. Al final así ha sido, hemos cumplido los dos”.

Preguntada por si algún año va a dar el salto a los encierros de Pamplona de San Fermín, sor Elsa se ríe y lo niega al instante: “No, no, eso ya es mucho”. Pero aunque no corra, es la primera en encender la televisión para no perderse ni uno. “Si no puedo verlos, los grabo y los veo luego”, cuenta.

Aunque no le gustan los toros ni el resto de pruebas relacionadas con la tauromaquía, esta religiosa ha dejado de ser sor Elsa para ser ‘sor Encierro’