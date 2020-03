Soraya Arnelas cuenta la historia de su madre en la crisis del coronavirus: "Mi guerrera"

La cantante Soraya Arnelas ha emocionado a sus más de 330.000 seguidores de Instagram con un recuerdo a su madre en plena crisis por el coronavirus.

La concursante de Operación Triunfo ha contado que “su guerrera” está trabajando en una residencia de ancianos “con el grupo más vulnerable”. Según los datos que han proporcionado las autoridades, la tasa de mortalidad en personas mayores de 80 años es la más alta, situándose en un 15%.

Los datos de este jueves por el ministerio de Sanidad confirman que hay más de 4.000 fallecidos por coronvirus y más de 56.000 contagios.

“Mi guerrera!!! Mi mamá! Trabajando en la residencia de ancianos, con el grupo más vulnerable. Un grupo de personas que se están dejando la vida cada día por salvar a los demás. Siempre has sido un ejemplo, que no te quepa duda mamá, pero verte así me hace que se me parta el alma y la vez me enorgullece. Fuerza a todas esas personas que están en primera línea a pesar de las circunstancias! MI ADMIRACIÓN!”, ha escrito la artista.