Soraya rompe a llorar por los daños del temporal en sus árboles: "Sentí que estaban sufriendo"

Europa Press Entertainment via Getty Images

Europa Press Entertainment via Getty Images Soraya Arnelas en 'LOS40 Music Awards' en 2018.

La borrasca Filomena ha dejado huella en su paso por España. Una nevada histórica que ha provocado imágenes para el recuerdo, grandes daños y un fin de semana de colapso y caos en las zonas especialmente afectadas por el temporal.

Soraya Arnelas, lejos de otros famosos que han salido a posar en la nieve, ha compartido en sus stories de Instagram los daños que ha sufrido en su domicilio en las afueras de Madrid, al que se mudó en octubre.

En sus imágenes la cantante ha roto a llorar especialmente con un detalle, los árboles que tenía en su jardín y que se han tronchado por el peso de la nieve o han perdido algunas ramas.

“Os parecerá una gilipollez pero estos días, cuando he visto a los árboles caerse las ramas, me daba muchísima pena. Os parecerá una locura, pero sentí como que estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena”, ha contado la artista entre lágrimas.