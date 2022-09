Got Talent, el programa de Telecinco que busca gente con talento está de vuelta. Ha sido la noche de este lunes cuando los focos del escenario del Teatro Nuevo Alcalá de Madrid se han encendido de nuevo para dar paso a un sinfín de actuaciones cuyo destino en el talent show están en manos de la novata Paula Echevarría , Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide.

Acostumbrados a ver todo tipo de actuaciones, lo que posiblemente no se esperaban ni el público ni los miembros del jurado de Got Talent era la performance de Brent Ray Fraser, último concursante de la noche del estreno de la temporada.

El artista de 43 años, que vive en su granja en Canadá, ha aparecido en escena y ante la incrédula mirada del público ha empezado a desnudarse, dispuesto a demostrar su talento con la pintura y completar un retrato de Risto Mejide usando su pene como pincel. “Los que estáis en casa no lo estáis viendo, pero no está utilizando un pincelito”, ha aclarado Santi Millán al poco de empezar la actuación. Lo cierto es que el programa ha utilizado una estrella (símbolo del programa) como imagen para censurar sus partes íntimas durante la actuación.

Paula Echevarría: “La tiene enorme”

Mientras todo el público aplaudía, a Risto Mejide no le convence la surrealista actuación y pulsa el botón rojo para que Fraser parase, Lo mismo hacía Paula Echevarría, que poco antes comentaba espontáneamente: ”¡Por favor! ¡Basta! ¡La tiene enorme!”.

Su petición no tuvo éxito y el pintor completó el retrato de Mejide. Cuadro que rechazó el miembro del jurado y que acabó regalando a una espectadora de Got Talent allí presente que, probablemente, no haya visto los memes y chistes publicados en Twitter durante la emisión: