Sorprendente, o no

Me gusta mucho el pollo frito que se come en los Estados Unidos. Cualquiera de ellos; porque no es cuerdo meter en el mismo saco el pollo de Kentucky (digo el del Derby y el restaurante de carretera, no el franquiciado), el de Luisiana, que comparte sus especias y su lubricidad con el gumbo, o el que aún se puede encontrar en algunos bares de Harlem, mestizo de todos los acentos de la negritud.

Se dice que los ingleses tienen variadas maneras de adorar a dios, pero una sola de guisar la carne. También eso lo han heredado los americanos, cuyo plato más interesante, una cumbre de lo culinario, por cierto, es el gumbo, que, amén de criollas, tiene raíces gabachas (esa roux de mantequilla, hoy prescindible) y españolas. No casualmente, hasta hace algunas décadas, antes de que el Catrina pusiera todas las alubias en remojo, a los viejos de Nueva Orleans no les era ajeno el término “moros y cristianos” que bautiza a nuestros empedrados de legumbres.

La misma desquiciada variedad se da en la cocina del marisco: nada tiene que ver el clambake de Nueva Inglaterra (adulterado hoy hasta el delito) con la sopa de almejas de Georgia, ni el cangrejo que sirven en Florida con el que se esconde en las riberas del Misisipi.

De las ostras mejor no hablamos; tan insípidas resultan las de aquella orilla del Atlántico que no les sobra el cuenco de kétchup con que las acompañan.

Lo mismo, pensarán ustedes, ocurre en España (lo de la variedad, no lo de las ostras). Y no les quito la razón; pero siempre me ha sorprendido la radicalidad con la que por allí cambian paisajes, música en la radio, vestimentas, bebidas… un viaje de cien kilómetros por cualquier interestatal puede acarrear más extrañeza que un salto entre los planetas de la Guerra de las Galaxias.

En el Derby, precisamente, pedí un dry-martini una tarde en que el paladar me exigía limpieza y sequedad en lugar del tradicional mint julep. Cierto es que me lo sirvieron, pero no dejé de advertir la brusquedad del camarero. Mi compañero de apuestas, avezado conocedor de la zona, sancionó:

-Tomarse un martini en Churchill Downs en jornada de Derby es como pedir tortilla española en una herriko-taberna el día del Aberri-Eguna…

En contrapartida, un tabernero de Briones, pegadito a Haro, me confesó, hace unos años, que había empezado a comprar botellas de la Ribera del Duero. Nunca faltaba, según él, el turista que había llegado hasta allí para declarar que no soportaba el vino de Rioja.