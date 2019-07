Sorpresa por lo que le dijo un policía a una diputada antes del debate de investidura

Este jueves se celebró la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez, que se marchó del Congreso de los Diputados con un nuevo ‘no’ a ser elegido presidente del Gobierno tras la abstención de Unidas Podemos.

Fue un evento marcado por la alta expectación mediática, ya que hasta muy poco antes del inicio del Pleno no se supo que el partido de Pablo Iglesias no apoyaría a Sánchez al no alcanzar un acuerdo de Gobierno.

Por eso había tantos periodistas, tanto dentro del Hemiciclo como en las puertas del Congreso, donde una reportera de Radio Nacional de España, Antía André, captó una curiosa conversación entre un agente de la Policía y una diputada.

Según ha contado en su cuenta de Twitter, el policía se dirigió a la mujer para pedirle que se quitara de donde estaba. “Por favor, no bloquee el paso”, le dijo.

“Soy diputada”, contestó la mujer, que André no ha identificado.

Lo que ha sorprendido es la respuesta del policía a lo que le acababa de decir la mujer: “Muy bien, por favor, no bloquee el paso”.