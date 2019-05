Sorpresa por lo que aparece en la carta de vinos de este restaurante de Barcelona

Díaz se ha quejado de que la clienta haya criticado su negocio sin tener en cuenta nada más que la carta. Según él, desde que abrió el local, hace ahora cuatro años, siempre ha tenido un marcado carácter social.

“Trabajamos con una marca de vinos, Peces de Ciudad, que destina todo lo recaudado a una asociación contra la leucemia y nuestros empleados son hombres mayores de 50 años a los que queremos apoyar y darles una oportunidad que no encontrarían en otro sitio”, ha señalado.

Por todo esto, Díaz ha lamentado que se haya sacado la carta de contexto para atacarles con algo que encima desprecia: “Me ha indignado, la verdad. Porque yo de machista no tengo nada, es más, no me caen nada bien los machistas. Y me parece asqueroso discriminar a alguien por una cualquier cuestión, sexo, raza o religión”.

Aún así, el propietario ha pedido disculpas en Twitter. “Espero que entendáis que nunca quise ofender a nadie”, dice su mensaje.