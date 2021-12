Soy alcohólico y así serán mis terceras navidades sin alcohol

Mi nombre es José y soy alcohólico en recuperación gracias a la comunidad de Alcohólicos Anónimos.

Estas serán mis terceras navidades sin alcohol. Aún recuerdo aquellas en las que yo estaba en activo, es decir, en las que me bebía todo el alcohol posible porque me gustaba el efecto, me desinhibía, me ayudaba a evadirme de la realidad que yo no aceptaba, en la que no encajaba. Recuerdo aquellas cenas y comidas en las que antes de salir de casa ya tenía que haberme bebido unas cervezas para poder aguantar los chistes malos de mi cuñado, los dramas de mi madre, la obligación de ser feliz y aparentar que todos éramos felices.

Mientras ellos bebían un vino, yo ya me había bebido tres. Ya había perdido el control sobre mi manera de beber. Una vez que bebía el primer trago, ya no podía parar. Después sufría, ni siquiera disfrutaba ya con el alcohol. El sentimiento de soledad y de humillación me invadía. Para evadirme, volvía a beber. Estaba claro que necesita ayuda, y la pedí. Acudí a Alcohólicos Anónimos, a través de su página web, www.alcoholicos-anonimos.org, después de que mi pareja me diera un ultimátum.