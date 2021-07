Soy gorda y diabética y tu “preocupación” por mi salud es destructiva

Al acabar la consulta telemática, cuelgo e intento pensar o escribir: “Soy diabética” o “tengo diabetes”. Las palabras me saben amargas en la boca y el estómago me da un vuelco. Me pongo a pensar en todos los memes y chistes que he visto sobre las personas con diabetes y en los comentarios del estilo: “Si comes muchos dulces acabarás siendo diabética”. Y no, no es verdad. Así no funciona la diabetes.